Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
11.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Oluşan dev dalgaları izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş