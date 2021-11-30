Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler karaya çıkarıldı - Haberler
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Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler karaya çıkarıldı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler karaya çıkarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünden beri etkisini artırarak sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle limandaki küçük teknelerin bir kısmı güvenli bölgelere alınırken, bir kısmı da karaya çıkarıldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünden beri etkisini artırarak sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle limandaki küçük teknelerin bir kısmı güvenli bölgelere alınırken, bir kısmı da karaya çıkarıldı.

İlçede dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti, bazı tekneler ise karaya çıkarıldı.

Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle bazı barınakların çatıları da zarar gördü.

Akçakoca Belediyesi, hoparlörlerden vatandaşları dikkatli olmalarI için uyarıyor.

Sağanak ve kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün daha etkili olması bekleniyor.

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler karaya çıkarıldı

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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