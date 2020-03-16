Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor Düzce'de etkili kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de etkili kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı yer yer 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde baca yangınları meydana gelirken ağaçlar devrildi.

Kentin en işlek bölgesi Anıtpark Meydanı'nda ise aydınlatma direği devrildi. Kimsenin bulunmadığı alana devrilen direk, ekiplerce kaldırılarak alana emniyet şeridi çekildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgenin yağışlı hava ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında olması nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA