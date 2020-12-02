Düzce'de kurulan Cumartesi Pazarı cuma günü açılacak
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Düzce'de kurulan Cumartesi Pazarı cuma günü açılacak

02.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:36
Düzce'de kurulan Cumartesi Pazarı cuma günü açılacak

Düzce'de Cumartesi günü açılan sebze pazarlarının cuma günü açılacağı bildirildi.

Düzce'de Cumartesi günü açılan sebze pazarlarının cuma günü açılacağı bildirildi.

Düzce Sebzeciler Odası Başkanı Musa Sarı, koronavirüs pandemisi sebebiyle Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirterek, cumartesi günleri pazar kurulmayacağını bildirdi.

Sarı, her hata cumartesi günleri Bahçeşehir (Kalıcı Konutlar), Azmimilli mahallesi ve Gölyaka'da açılan sebze pazarının, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bundan sonra her hafta Cuma günleri aynı bölgelerde açılacağını duyurdu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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