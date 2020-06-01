Düzce'de kurbanlık satışları başladı
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Düzce'de kurbanlık satışları başladı

Düzce'de kurbanlık satışları başladı Düzce'de yaklaşan kurban bayramı için küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satışları başladı.

01.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:25

Düzce'de kurbanlık satışları başladı

DÜZCE - Düzce'de yaklaşan kurban bayramı için küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satışları başladı.

Kurban Bayramı için vatandaşlar besi çiftliklerine giderek kesecekleri kurbanlıkları seçmeye başladı. Henüz yoğunluğun yaşanmadığı çiftliklere giden vatandaşlar kurbanlıklarını ayırmaya başlarken müşteri ve kurbanlık sahibi arasında sıkı pazarlıklar da başladı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan ve yıllardır kurbanlık satan Burak Kiremitçi, Kurban Bayramına 2 ay gibi bir süre olmasına rağmen satışların hızlandığını ifade ederek "Satışlara yeni başlamamıza rağmen 61 büyükbaş hayvanımın 28 tanesi şimdiden satıldı. Büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatları bin 500 liradan başlıyor 2 bin 200 liraya kadar gidiyor. Kesim ve pay işlerini kendi tesisimizde yapıyoruz" dedi.

Kiremitçi, bu güne kadar Kurban Bayramının birinci ve ikinci gününde kesim yaptıklarını fakat bu yıl yaşanan koruna virüs salgını nedeniyle üçüncü günüde kesim yapacaklarını söyledi.

Düzce'de kurbanlık satışları başladı

Kaynak: İHA

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