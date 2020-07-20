Düzce'de Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı
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Düzce'de Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı

DÜZCE (İHA) – Yaklaşan kurban Bayramı öncesinde Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipler TEM Otoyolu'nda Drone ve Narkotik köpeklerle uygulama gerçekleştirdi.

Düzce'de Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı
20.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:21

DÜZCE (İHA) – Yaklaşan kurban Bayramı öncesinde Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipler TEM Otoyolu'nda Drone ve Narkotik köpeklerle uygulama gerçekleştirdi. Yol kontrolü ve arama faaliyetleri yapan ekipler bayram öncesinde denetimler yapmaya devam edecek.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipler, yaklaşan kurban bayramı öncesinde TEM Otoyolu'nda genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli ve huzur içinde seyahat etmeleri amacıyla Asayiş, trafik ve Narkotik köpekleri ile Drone ekiplerinin katılımı ile yol kontrolü ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Narkotik köpekleri otobüslerin bagaj kısımlarında arama yaparken, drone ekipleri ise havadan uygulamayı an be an takip etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde çeşitli noktalarda denetimlerine devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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