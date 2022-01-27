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Düzce'de kuran ziyafeti düzenlenecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Düzce'de kuran ziyafeti düzenlenecek

DÜZCE (İHA) – Bu yıl hicri yılbaşı 2 Şubat'a denk geliyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Bu yıl hicri yılbaşı 2 Şubat'a denk geliyor. Düzce'de de hicri yılbaşında da Kuran ziyafeti ve sohbet programı gerçekleştirilecek.

Düzce'de hicri yıla girilecek olan 2 Şubat'ta Kuran ziyafeti düzenlenecek. Ünlü hocaların katılımı ile 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan programda İstanbul Maltepe Küçükyalı Camii İmam Hatibi Muhammed Said Sezer, Avlayan Kuran Kursu öğreticisi Mahir Gülbahar, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımı Rıdvan Akbaş, Dr. Masum Vanlıoğlu, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Enes Özsoy ve Cedidiye Camii Müezzin Kayyımı Bayram Çotur katılım sağlayacak. 18 Temmuz spor salonunda 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek program saat 19.00'da başlayacak. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hicri Yılbaşı, Kuran-ı Kerim, Düzce, Yerel, Haber

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