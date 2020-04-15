Düzce'de kümeste çıkan yangında binlerce tavuk telef oldu Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kümeste çıkan yangında binlerce tavuk telef oldu.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kümeste çıkan yangında binlerce tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kahveleryanı köyünde Levent Köroğlu'na ait kümeste elektrik tesisatından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gümüşova, Çilimli, Cumayeri ve Merkez itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, işletme içinde bulunan yaklaşık 12 bin tavuk yanarak telef oldu.

Yangında yaklaşık bir milyon liralık maddi zararın meydana geldiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA