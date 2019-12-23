Düzce'de kümes yangınında 13 bin civciv son anda kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında 13 bin civciv son anda kurtarıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında 13 bin civciv son anda kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Hasançavuş köyünde Cevdet Önkibar'a ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören Önkibar, civcivleri yangının olduğu bölgeden çıkarttı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında kümesin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.