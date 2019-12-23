Düzce'de kümes yangınında 13 bin civciv son anda kurtarıldı
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Düzce'de kümes yangınında 13 bin civciv son anda kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında 13 bin civciv son anda kurtarıldı.

23.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:06
Düzce'de kümes yangınında 13 bin civciv son anda kurtarıldı

'nin ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında 13 bin civciv son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hasançavuş köyünde Cevdet Önkibar'a ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören Önkibar, civcivleri yangının olduğu bölgeden çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında kümesin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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