Düzce'de kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı
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Düzce'de kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı

08.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:48
Düzce'de kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı. Şahıslara maske, mesafe, kısıtlama kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için para cezası kesildi.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezi ayazlı mahallesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı ihbarı aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrasında ikamette yapılan aramada çeşitli tarihlere ait gelir ve gider kazanç miktarlarını ve poker yazılı olan defter, aynı defter içerisinde oyun oynandığını belirtir rakamlar bulunan yaz boz kağıtları, oyun kağıtları, oyun pulları ele geçirildi. İkamet sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca ikamette 9 kişinin maske takmadıkları ve mesafe kurallarına uymadıklarından, sokağa çıkma yasağına ihlal, maske ve mesafe kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan idari işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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