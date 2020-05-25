Düzce'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 150 kişiye para cezası
Düzce'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye toplam 472 bin 500 lira para cezası verildi.
25.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:05
Düzce'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye toplam 472 bin 500 lira para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, salgınla mücadele kapsamında 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 23 Mayıs Cumartesi saat 00.00'dan 24 Mayıs saat 17.00'ye kadar kent merkezinde emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde 150 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği belirlendi.
Bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA