Düzce'de Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırılacak

Düzce Valiliği, sıkı denetimlere rağmen ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, her alanda denetimlerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Düzce Valiliği, sıkı denetimlere rağmen ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, her alanda denetimlerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un dünyada olduğu gibi ülkede ve kentte de etkisini sürdürdüğü, Vali Cevdet Atay koordinasyonunda düzenli aralıklarla İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurullarının toplandığı, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının talimatları doğrultusunda da tedbir kararları alındığı belirtildi.

İlde ekiplerinin Vali Atay'ın talimatıyla ciddiyetle denetimleri sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7-24 sıkı ve dinamik denetimlerimiz yapılmasına rağmen ilimizde vakalar artmıştır. Bu süreçte, Dinamik ve Yoğunlaştırılmış Denetim modeli kapsamında, muhtarlarımız mahalle ve köylerinde denetimlere katılacak, servis ve şehir içi ulaşım araçlarının denetimleri sıkılaştırılacak, üretim yapan tesislerin ve fabrikaların denetimleri yoğunlaştırılacaktır. Sıkı denetimlere rağmen ilde vakalar arttığı görülmekte ve her alanda denetimler yoğunlaştırılacaktır."

Tedbirler kapsamında iftar ve sahur davetlerinin kontrol altına alınacağına değinilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın sahur ve iftarlarını kendi evlerinde yapması, komşu ziyaretlerinin yapılmaması, bir süre etkileşimin azaltılması noktasında önem arz etmektedir. Düzceli hemşerilerimizi kurallara sıkı bir şekilde uymaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer