Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori - Haberler
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Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada yüzde 65 sınırını aşarak sarı kategoriye geçen Düzce'de, bu oranın yüzde 75'e çıkarılarak mavi kategoriye geçilmesi hedefleniyor.

DÜZCE (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada yüzde 65 sınırını aşarak sarı kategoriye geçen Düzce'de, bu oranın yüzde 75'e çıkarılarak mavi kategoriye geçilmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, kentte salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yılmaz, ikinci doz aşı oranını artırmak için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Köy ve mahalleleri gezmeye karar verdik. Arkadaşlarımız yaklaşık bir haftadır sahada, muhtarlarımızla temas halindeler, aşılama çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda aşılama merkezlerimizde, çadırlarımızda, hastanemizde ve mobil aşılama noktalarımızda aşılama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Saha çalışmalarının karşılığını alarak aşılama oranın yükseldiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çalışmaların meyvesini hızla aldık ve kısa sürede ikinci doz aşılamada yüzde 65 seviyesine çıkarak sarı kategoriye girdik. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla Düzce'nin sarı kategoriye geçişini duyurdu. Asıl amacımız; yüzde 75 seviyelerini yakalayıp sarı kategoriden şehrimizi mavi kategoriye döndürmek. Birinci doz aşılama çalışmalarında vatandaşlarımız arkadaşlarımıza nasıl yardımcı oldularsa aynı şekilde onları ikinci doz aşı çalışmalarında da bekliyoruz."

Yılmaz, aşılama oranlarının artmasının kendilerini mutlu ettiğini, bunun yanında salgın tedbirlerinin de uygulanmaya devam etmesi için gayret gösterdiklerinin belirterek, "Dün akşamki kabine toplantısının ardından ortaya çıkan sonuç da maske, mesafe ve temizlik konularıyla elde ettiğimiz kazanımları kaybetmememiz görüşündeydi. El birliğiyle bu dediklerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, ikinci doz aşı için sırası gelenlere aşı merkezlerine giderek aşı olma çağrısında bulundu.

Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori

Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori

Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori

Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori - Haberler
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