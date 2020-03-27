Düzce'de koronavirüs tedbirleri Düzce Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında detaylı dezenfeksiyon yaptı.

Düzce Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında detaylı dezenfeksiyon yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için sefere çıkmadan önce rutin gerçekleştirilen temizlik işlemlerinin yanı sıra kuru buharla dezenfeksiyon uygulamasına da başlandığı bildirildi.

Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları, havalandırma kapakları ile ortak alanların solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizlenerek ilaçlandığı bildirilen açıklamada, "Buharlı dezenfeksiyon işlemi, kullanılan yerleri 1 ay süre ile bakterilerden korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

Akçakoca'da vatandaşlar "Evde Kal" çağrısına uyuyor

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzerindekilerle kronik rahatsızlığı olanların, kurallara uyduğu ve sokakları boşalttığı görüldü.

Düzce Valiliği de il genelinde toplum sağlığı için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve paniği gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA