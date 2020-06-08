Düzce'de korona yüzünden 1 köye kısıtlama getirildi DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında merkeze bağlı 1 köyde kısıtlama kararı alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında merkeze bağlı 1 köyde kısıtlama kararı alındı. Kararın ardından köye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları kontrollü olarak vermeye başladı.

Düzce'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok vaka rastlanan Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Mengencik köyü, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kısıtlamaya alındı. Köyde 14 gün ev izolasyonunun yanı sıra, köye giriş ve çıkışlar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurulan denetleme noktalarında ikametgahı ve çalıştıkları kurumdan resmi belge ile ispatlayanlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün tüm giriş çıkışlarında denetleme noktaları kurarak, köye girmek veya çıkmak isteyenlerin kontrolünü yapmaya başladı. Karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar ise köye girmek isteyince ekipler tarafından geri döndürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA