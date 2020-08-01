Düzce'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara 7,5 milyon TL para cezası kesildi
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Düzce'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara 7,5 milyon TL para cezası kesildi

Düzce'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara 7,5 milyon TL para cezası kesildi Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 4 bin 202 kişi, 260 işletme ve 103 toplu taşıma aracına toplam 7 milyon 541 bin 310 TL para cezası kesildi.

01.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:51

Düzce'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara 7,5 milyon TL para cezası kesildi

DÜZCE - Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 4 bin 202 kişi, 260 işletme ve 103 toplu taşıma aracına toplam 7 milyon 541 bin 310 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda korona virüs nedeni ile alınan önlemlere uymayan vatandaşlara Düzce'de ceza yağdı. Pandemi sürecinin başladığı tarihten itibaren yapılan uygulamalarda, kurallara uymayan vatandaşlara, kapalı kalması gerekirken faaliyetlerini sürdüren iş yerlerine ve fazla yolcu alan toplu taşıma araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Düzce'de bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve iol genelinde bulunan belediyelerin zabıta amirlikleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 202 kişiye toplam 6 milyon 102 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi. Uygulanan cezalar Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilerek cezaları onandı.

İş yeri ve toplu taşıma araçları cezadan kaçamadı

Düzce il genelinde tedbirler kapsamında Korona virüs kurallarına ihlal eden, kumar oynanan ve sağlık açısından sıkıntılı olan işletmeler mühürlendi. Bu işletmelere toplam 819 bin TL cezai işlem uygulandı. Normalleşme sürecinin ardından halk otobüslerinde ruhsatta yazan yolcu sayısının yarısı kadar, ilçeler arası yolculuk yapan otobüslerin koltuk sayısı kadar ve şehirler arası yolculuk yapan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda 103 otobüs, midibüs ve minibüse 620 bin 310 lira cezai işlem uygulandı. İl genelinde 4 bin 202 kişi, 260 işletme ve 103 otobüs, midibüs ve minibüse toplam 7 milyon 541 bin 310 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara 7,5 milyon TL para cezası kesildi

Kaynak: İHA

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