Düzce'de korona virüs ile ilgili yeni kararlar
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Gölyaka, Yığılca, Düzce, Güncel

Düzce'de korona virüs ile ilgili yeni kararlar

19) Pandemisi kapsamında Düzce'nin Yığılca İlçesine tüm giriş çıkışlar kapatıldı.

06.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:14
Düzce'de korona virüs ile ilgili yeni kararlar

19) Pandemisi kapsamında Düzce'nin Yığılca İlçesine tüm giriş çıkışlar kapatıldı. Ayrıca 4 ilçede pazaryerleri kapatılırken, Sosyal Hareketliliği azalmak amacı ile yoğun olan caddelerde kısmi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığı'nda olağanüstü topladı. Olağanüstü toplanılmasının ardından Düzce il genelinde ciddi kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında Yığılca'ya tüm giriş çıkışlar kapatıldı. Ayrıca, Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Kaynaşlı'da kurulacak tüm açık ve kapalı pazaryerleri 15 gün süre ile kapatıldı. Düzce il genelin yoğun yaya ve araç trafiği oluşan noktalar kısmi olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bakkal, Büfe, Kasap, Manav, Tatlıcı, Çiğ Köfteci ve çiçekcilerde 1 personel çalıştırılması zorunluluğu getirildi. İl genelinde tüm yaylalarda ikametler durduruldu. Evlerde öğretmenler tarafından özel olarak verildiği tespit edilen özel derslerin tamamı durduruldu. Özel araçlar ile yol kenarlarında ve seyir alanlarında sohbet amaçlı duraklama yapılması ve cadde ve sokak aralarında gezinti amaçlı yapılan gereksiz araç trafiği yasaklandı.

Düzce Valiliği'nden alınan kararlar şu şekilde sıralandı;

"1- Yığılca ilçe sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) il merkezine yapılacak tüm giriş/çıkışların 06 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak sınırlandırılmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan yada işyeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, il merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına izin verilmesine,

2- İl ve ilçelerimizde 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesine, bu hususun uygulanması için gerekli duyuruların ilgili kurumlarca mesajlar vasıtasıyla sürdürülmesine, 15-20 yaş arası olan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, 15 yaşından küçük olanların yasak kapsamında sorumluluğu ebeveynleri veya vasilerinde bulunduğundan yasağı ihlal eden yaş grubundaki kişilerin ebeveynlerine veya vasilerine Kabahatler Kanunu 32. Maddesine göre idari yaptırım karan uygulanmasına, ayrıca 15 yaşından küçük olan şahsın ailesine teslim edilmesine, teslim edilinceye kadar kolluk kuvvetlerince muhafaza altında tutulmasına, teslim edilecek ailesi veya vasisi yok ise veya tüm çabalara rağmen ulaşılamamışsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmesine,

3- Sosyal hareketliliği azaltmak suretiyle pandemi yayılım hızını düşürmek için alınan tedbirler kapsamında, il ve ilçe merkezlerinde yayaların daha fazla bulunduğu veya işlek olan yerlerde; lüzum görülmesi halinde (süresi ve saati ilgili belediye zabıtası ve kolluk kuvvetlerince belirlenecektir.) günün belirli saatlerinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle yürüyüş, gezinti vb. amaçlı giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına, sadece zorunlu (şahsen günlük takip edilmesi gerekli işlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi) işi olanların giriş çıkış yapmasına müsaade edilmesine, giriş çıkış yapanların mutlaka maske takmalarının sağlanmasına,

4- Banka ve market önlerinde sıra bekleyen vatandaşlar için oluşturulan bekleme alanları sınırlarının zemine çizgi ile işaretlenmesi,

5- Marketler başta olmak üzere maske takma zorunluluğu olan tüm iş yerlerinde müşterilere verilecek maskelerin iş yerleri tarafından teminine, kullanılmış maskelerin iş yerlerince belirlenen uygun atık kutularına atılmasına,

6- Bakkal, büfe, kasap, manav, tatlıcı, çiğ köfteciler ve çiçekçiler başta olmak üzere tüm küçük işletmelerin gün içerisinde sadece bir personel ile faaliyet göstermesine ve müşteri harici kimsenin iş yeri içerisinde bulunmamasına,

7- Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüme bağlı okullar, kreşler ve gündüz bakımevleri her ne kadar tatil olsa da; pandemi süresince, okullarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında iletişim kurmak için kullanılan her türlü iletişim aracı (sms, whatsapp grupları vb programlar) vasıtasıyla, ailelerinin; 20 yaş altında bulunan aile üyelerinin dışarı çı/kışlarına engel olmaları için uyarıcı mesajların iletilmesine, koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirme paylaşımlarının yapılmasına, ayrıca öğretmenler tarafından öğrencilere yönelik evlerde verilen özel ders ve etüt faaliyetlerinin durdurulmasına,

8- Sosyal hareketliliği azaltarak bulaşın oluşmasını engellemek amacıyla, Tarım Müdürlüklerinden alınacak belge ile ispat edilmiş olmak kaydıyla tarım/hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız İstisna olmak üzere, 15 gün süreyle ilimizde bulunan yaylalara gidiş gelişlerin ve yine yaylalarda ikametin durdurulmasına,

9- Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan tüm açık ve kapalı pazaryerlerinin 15 gün süre ile kapatılmasına,

10- Paniğe sebep olmadan sosyal duyarlılığı geliştirebilmek için tüm üyelerimizin hassas bir şekilde çalışmalarına, özellikle güvenlik kuvvetlerimizin ve belediyelerin araçları ve hoparlörleri vasıtasıyla, İl Müftülüğünce de cami hoparlörlerinden öğlen ve ikindi ezanlarını müteakip, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın hiçbir şekilde dışarıya çıkmamaları, 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımızın ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak evlerinde kalmaları, zorunlu olarak dışarı çıkacak vatandaşlarımızın maske takarak tedbir alması ve sosyal mesafe kuralına uymasına dair anonslar yapılmasına, yapılacak ilanların içeriğinin Sağlık Müdürlüğünce diğer ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirlenmesine,

11- Özel araçlarla (ticari ve yolcu nakli yapan araçlar hariç) yol kenarlarında ve seyir alanlarında sohbet amaçlı duraklama yapılmamasına, cadde ve sokak aralarında gezinti amacı ile yapılan gereksiz trafiğin önlenmesine,

12-Alınan kararlara ilişkin il genelinde ilgili kurum/kuruluşlar tarafından gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanmasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına". - DÜZCE

Kaynak: İHA

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