Düzce'de korona virüs denetimleri sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il de uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" devam ederken, kapsamlı korona virüs denetimleri devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il de uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" devam ederken, kapsamlı korona virüs denetimleri devam ediyor. Denetimlerde, tüm kamu kurumları, belediye ve meslek odaları da görev alıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın öncülüğünde, kurum müdürleri, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Belediye zabıtları, Meslek Odaları ile denetim ekipleri tarafından kapsamlı denetimler yapılıyor. Bu kapsamda yeme içme yerleri, şehir içi ulaşım araçları ve kıraathaneler denetlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı