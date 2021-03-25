Düzce'de köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Düzce'de köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yüzünden ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yüzünden ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mahirağa Mahallesi Erdem Sokak'ta oturan Nizamettin Sevim (64), yaklaşık bir yıldır bahçesinden ayrılmayan ve kendisine rahatsızlık veren bir sokak köpeğini kovalamak istedi.

Bu sırada aniden saldıran köpeğe karşılık veremeyen Sevim, el, ayak ve yüzünden yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Sevim, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevim'in yüzünde ve burnunda ciddi yaralanmalar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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