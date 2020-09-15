Düzce'de konut satışı geçin yıla göre arttı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de konut satışları artıyor.
15.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:57
DÜZCE(İHA) – Düzce'de konut satışları artıyor. Geçen Yıl Ağustos ayında 500 konut satışı gerçekleştirilen bu yıl Ağustos ayında ise 913 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ağustos ayında Düzce ilinde 913 konut satıldı. Geçen yıl Ağustos ayında ise 500 konut satılmıştı. - DÜZCE
Kaynak: İHA