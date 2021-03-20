Düzce'de konut satışı düştü
20.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:19
DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçen yılın şubat ayında 574 konut satılırken bu yıl şubat ayında 368 konut satıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçen yılın şubat ayında 574 konut satılırken bu yıl şubat ayında 368 konut satıldı.
Düzce'de konut satışı düşüştü. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Şubat ayında Düzce 574 konut satılırken bu yıl Şubat ayında 368 konut satışı gerçekleşti.
Doğu Marmara Bölgesinde ise; Kocaeli'de bin 806 konut, Sakarya'da bin 282 konut, Bolu'da 387 konut, Yalova'da 737 konut satıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı