Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kanala girdi
Haberler » Güncel » Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kanala girdi - Haber

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kanala girdi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala girdi.

23.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:16
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kanala girdi

'nin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala girdi.

Alınan bilgiye göre, Abdulnazır Kuru idaresindeki 67 ZP 857 plakalı otomobil, mevkinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala girdi.

Sürücü Kuru, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kanala giren otomobil, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler