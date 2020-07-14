Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
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Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu anne ve çocuklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
14.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:50

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu anne ve çocuklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada araç altına kalan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesi Sağlık Ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonrasında kaldırımda çocukları ile birlikte yürüyen yabancı uyruklu Sıhem S.(33), M.M.(8) ve S.M.(1)'e çarptı. Hafif ticari araç daha sonra yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak durabildi. Kazayı gören sağlık ocağı personelleri, hızla yaralıların yardımına koşarken bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kaldığı tespit edilen çocuklar çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartılırken, bölgeye gelen 112 ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü D.A. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A. ile birlikte yabancı uyruklu Sıhem S.(33), M.M.(8) ve S.M.(1) yaralandı. Yaralı çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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