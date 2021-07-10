DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
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DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi.

Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.

DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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