DÜZCE'DE KIYIYA VURAN MAYIN TETİKLEYİCİSİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi.
Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı