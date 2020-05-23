Düzce'de kısıtlamanın ilk dakikalarında 7 kişiye ceza kesildi, 1 gözaltı
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Düzce'de kısıtlamanın ilk dakikalarında 7 kişiye ceza kesildi, 1 gözaltı

Düzce'de kısıtlamanın ilk dakikalarında 7 kişiye ceza kesildi, 1 gözaltıDÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye ceza kesilirken, kaçmaya çalışan 1 kişi de gözaltına alındı.

23.05.2020 02:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:09

Düzce'de kısıtlamanın ilk dakikalarında 7 kişiye ceza kesildi, 1 gözaltı

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye ceza kesilirken, kaçmaya çalışan 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzce'de, tüm yurtta olduğu gibi saat 00.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İl merkezinde polis ekipleri kısıtlamanın ilk dakikalarında şehrin hemen hemen her noktasında devriye görevinde bulundu. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kurallara uymayanlara ilk dakikalardan itibaren uyarı yaptı. İlerleyen saatlerde kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkan 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL cezai işlem uygulandı. Atatürk Bulvarı girişinde elektrikli motosikleti ile kısıtlama olmasına rağmen dışarıda olan H.U. ise polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan H.U. kaçmaya çalışırken durduruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan H.U. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Düzce'de kısıtlamanın ilk dakikalarında 7 kişiye ceza kesildi, 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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