Düzce'de kısıtlamada sokaklar boş kaldı
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Düzce'de kısıtlamada sokaklar boş kaldı

03.12.2020 00:14 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:18
Düzce'de kısıtlamada sokaklar boş kaldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de sokaklar boş kaldı.

DÜZCE (İHA) – Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni tedbirleri açıklamış ve hafta içi saat 21.00'dan 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlarını açıklamıştı. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Düzceliler evlerine gitti. Kısıtlama nedeni ile sokaklarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürmeye devam etti. Kısıtlama kapsamında izinli olan kişilerin belgelerini kontrol eden ekipler, izni olmayanlara da cezai işlem uyguladı. Düzce'de boş sokaklar ise drone ile havadan görüntülendi. - DÜZCE

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Düzce'de kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Düzce'de kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Düzce'de kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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