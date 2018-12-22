Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 1 Aralık'tan itibaren zorunluluğu bulunan kış lastiği takılması konusunda denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 3 gün boyunca farklı noktalarda yapılan kış lastiği denetimlerinde, yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobiller durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı.

Ekipler, ayrıca lastiklerinde bulunması gereken M+S ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, denetimler sonucunda, 113 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi ve diğer maddelerden 52 bin 167 lira ceza-i işlem uygularken 46 aracı da trafikten men etti.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA