Düzce'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası
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Düzce'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası

24.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:02
Düzce'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Düzce'de bir kıraathanede kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Düzce'de bir kıraathanede kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Camikebir Mahallesi'nde daha önce kapatılan bir kıraathaneyi denetleyen ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek itfaiyenin yardımıyla arka tarafından kıraathaneye girdi.

Ekipler, kıraathanenin bodrum katı ile üst katında kumar oynandığını tespit etti.

Saklandıkları odada polis ekiplerince yakalanan 3 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 450 lira para cezası verildi.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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