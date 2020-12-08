Düzce'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı
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Düzce'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

08.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:18
Düzce'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

Yığılca ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, tedavi altına alındı.

Yığılca ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, tedavi altına alındı.

Sedat Yeşilbayrak, Paşabükü mevkisindeki ormanlık alanda kesim yaptığı ağacın çatlayarak devrilmesi sonucu, yaralandı.

Sedat Yeşilbayrak, çevredeki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşilbayrak'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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