Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

13.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:47

Son dakika habere göre Düzce'de bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzeri Şaziye köyü mevkisindeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Çilimli belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile sağlık, jandarma, polis ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından silodaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.

Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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