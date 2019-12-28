28.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:32

Düzce'de kediler yarıştı

Düzce'de, bir alışveriş merkezinde düzenlenen 'Kediler Buluşuyor' etkinliğinde kediler en uykucu, en oyuncu ve en meraklı gibi karakteristik özelliklerine göre yarıştı.

Düzce'de bir alışveriş merkezi ile Düzce Hayvanları Koruma Derneği işbirliğinde 'Kediler buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte kediler herkesin ilgi odağı oldu. 14 kedi düzenlenen yarışmada en süslü, oyuncu, uykucu, enerjik, meraklı, tüylü, titiz, konuşkan, asabi ve uyumlu kedi gibi karakterlerini belirten dallarda yarıştı. Tüm kediler farklı karakterlerine göre birinci seçilirken, mama hediye edildi. Yarışmada görme engelli sokak kedisi ile sinir sistemini etkileyen gençlik hastalığına yakalanan ve yürümekte zorlanan kedi yarışmanın ilgi odağı oldu.

Fırfır isimli görme engelli kediyi çöpte bularak sahiplenen Selen Piroğlu, 3 yıldır birlikteyiz. Biz gece vakti çöpte bulduk. Çöpün kenarına koymuşlar. Gözleri enfeksiyonluydu. İlk başta tedavisini yapmaya çalıştılar ama gözleri kurtulamadı. Kurtulamayınca ameliyatla alınmak zorunda kaldı. Biz bu süreçte çok düşündük. Uyutun diyenler oldu. Ama biz buna karşı çıktık. Biz çoğu şeyi göze alarak sahiplendik. Mamasını biz vereceğiz, kumuna biz götüreceğiz diye aldık. Ama hiçbir problemi olmadı. Kimse görmediğine inanmıyor. Kumuna kendisi gidiyor. Mamasını kendisini buluyor. Evde çok hareketli, kapıları bile açabiliyor. Hayvan satın alınmasına çok karşıyım. Bu tip olaya ortak olunmasına çok karşıyım. Hayvanları ürettikleri ve sattıkları yerler çok kötü, sahiplenmek daha iyi. Aslında engelli kedilerin diğer kedilerden hiçbir farkı yok. İnsanlar engelli kedi sahiplenirken akıllarında soru işareti olmamalı. Daha ilgili, daha ilgiye muhtaç. Sürekli tepemizde ve sevgi istiyor.ö dedi.

Naime isimli engelli kediyi sahiplenen Aslı Yiğit, Ben veteriner teknikeriyim. Bir klinikte çalışıyorum. Naime küçükken para karşılığında cins kedi diye alınıp sonra gençlik hastalığı diye bir hastalık nedeniyle terk edilmiş. Geldiğinde ağzı ve burun kısmı yara içindeydi. Tek başına yaşamını idame ettirmezken hastalıktan kurtuldu. Gençlik hastalığı gerçekten çok zor bir hastalık. Ama hastalık sinir sistemine yerleştiği için şu an zor yürüyor. Mesela tuvaletini yapıyor ama kapatamıyor. Her şeyi ile ilgilenmek zorundayız.ö diye konuştu.

Düzce Hayvanseverler Derneği Başkanı Dursun Altuntaş ise, Kedilerin güzellikten öte karakteristik özelliklerine göre bir yarışma düzenledik. Bizde hayvanseverler derneği olarak kendilerine destek olduk. Özellikle engelli kediler bizi çok etkiledi. En özel ve en güçlü kedi kategorisinde ödüllendireceğiz. Slogan olarak söylediğimiz bir söz var. Satın alma sahiplen. Ne yazık ki insanlarımız bir hevesle alıyorlar. Çok sevimli görüp alıyorlar. Sonra bu cins kediler sokakta da yaşayamayan kediler oluyor.ö dedi.

Kaynak: DHA

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