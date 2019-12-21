Düzce'de kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Düzce'de kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'deki bir Kuran kursunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

21.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:54
Düzce'de kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

'deki bir Kuran kursunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yaka köyünde bulunan kız Kuran kursunun kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yatılı kalan öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı, bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Kazan dairesindeki alevler kısa sürede söndürülürken, öğrenciler de yurda alındı.

Kaynak: AA
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