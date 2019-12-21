Düzce'de kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

21.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:54

Düzce'deki bir Kuran kursunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yaka köyünde bulunan kız Kuran kursunun kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yatılı kalan öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı, bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Kazan dairesindeki alevler kısa sürede söndürülürken, öğrenciler de yurda alındı.

Kaynak: AA