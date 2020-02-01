Düzce'de kaza: 9 yaralı
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Düzce'de kaza: 9 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 9 kişi yaralandı.

01.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:58
Düzce'de kaza: 9 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Gökhan Özen yönetimindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan minibüsün sürücüsü Gökhan Özen ile beraberindeki Recep , Bilcan Kübra Özen, Birgül Özen, Ümit Alper Karadağ, Gülnaz Karadağ, Hazal Karadağ, Bengisu Karadağ ve Songül Özen yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla ambulanslara taşınan yaralı 9 kişi, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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