Düzce'de kaza: 4 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki telefon direği ve bahçe çitlerine çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolundaki Çerkez Taşköprü sapağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Şenyıldız yönetimindeki 34 BNT 279 plakalı otomobil, telefon direğine çarparak devrilmesinin ardından, bir işyerinin bahçe çitlerine çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Murat Şenyıldız, eşi Fatma Şenyıldız, çocukları Metin ve Mesut Şenyıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Zce