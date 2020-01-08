Düzce'de kaza 1 yaralı
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Düzce'de kaza 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:14
Düzce'de kaza 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza saatlerinde Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdan E. idaresindeki 34 FH 1584 plakalı hafif ticari araç ile Ferhat K. idaresinde WO Mİ 81 plakalı araç kavşakta çarpıştı.


Kaza nedeniyle yabancı plakalı araç sahibi Ferhat K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Sağlık Ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralanan sürücü daha sonra sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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