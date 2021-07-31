Düzce'de kayıtlı araç sayısı 210 bine yaklaştı
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Düzce'de kayıtlı araç sayısı 210 bine yaklaştı

Düzce'de kayıtlı araç sayısı 210 bine yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 118 bin 118 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 118 bin 118 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 118 bin 118 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 59 bin 335 otomobil, 2 bin 631 Minibüs, bin 518 Otobüs, 18 bin 219 Kamyonet, 4 bin 733 Kamyon, 18 bin 571 Motosiklet, 12 bin 733 Traktör, 378 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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