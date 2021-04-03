Düzce'de kayıtlı araç sayısı 116 bini geçti

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 116 bin 372 oldu.

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 116 bin 372 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 116 bin 372 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 523 otomobil, 2 bin 657 Minibüs, bin 531 Otobüs, 17 bin 993 Kamyonet, 4 bin 706 Kamyon, 18 bin 6 Motosiklet, 12 bin 599 Traktör, 357 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı