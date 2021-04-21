Düzce'de kaybolduğu sanılan köpeğin güvenlik kamerası kayıtlarında çalındığı ortaya çıktı
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Düzce'de kaybolduğu sanılan köpeğin güvenlik kamerası kayıtlarında çalındığı ortaya çıktı

Düzce'de kaybolduğu sanılan köpeğin güvenlik kamerası kayıtlarında çalındığı ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de kaybolduğu sanılan pekinez cinsi köpeğin, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çalındığı belirlendi.

Düzce'de kaybolduğu sanılan pekinez cinsi köpeğin, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çalındığı belirlendi.

Güler ailesinin 15 yaşındaki kızları Zişah Güler'in pekinez cinsi köpeği 2 gün önce gece saatlerinde kayboldu.

Sabah köpeklerini her yerde arayan ve yakınlarına bilgi veren aile sonuç alamadı.

Evin bahçesinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen aile, gece saatlerinde bir kişinin evin önüne gelerek köpeği kucağına alıp kaçtığını gördü.

Görüntü karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ailenin şikayeti üzerine polis ekiplerince şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evin bahçesine gelen kişinin köpeği alarak uzaklaşması yer alıyor.

"Köpeğim en kısa sürede bulunursa ve tekrar bize getirilirse çok sevinirim"

Zişah Güler, köpeğinin çalınması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Güler, sabah köpeğin yerinde olmadığını fark ettiklerini belirterek, "Evimizin bahçesine girmiş, tasmalarını da almış, muhtemelen köpeği bilen birisiydi. Bahçemizde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını izledik. Kayıtları izledikten sonra köpeğimizin çalındığını anladık." diye konuştu.

Köpeğiyle aralarında özel bir bağ bulunduğunu dile getiren Güler, "Köpeğim en kısa sürede bulunursa ve tekrar bize getirilirse çok sevinirim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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