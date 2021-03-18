Düzce'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Düzce'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

18.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:07
Düzce'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tesisi mevkisi sahil kenarında eşyaları bulunan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Yiğit'i (72) arama çalışmaları yeniden başladı.

Hava muhalefeti nedeniyle denizde yapılan arama çalışmaları durduruldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile emniyet ekipleri, sahil boyunca 5 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor. Yiğit'in yakınları da çalışmaları takip ediyor.

Yiğit'e ait eşyaların dün sahilde bulunması ve kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplere ihbarda bulunulmuş, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET), İlçe Jandarma Komutanlığı ve dalgıçlarla deniz ve sahil bölgesinde arama çalışması başlatılmıştı.

Ahmet Yiğit'in yüksek şeker hastası olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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