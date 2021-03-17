Düzce'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin kaybolması üzerine denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin kaybolması üzerine denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri (DSİ) tesisi mevkisinde Ahmet Yiğit'e (72) ait eşyaların sahilde bulunması ve kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET), İlçe Jandarma Komutanlığı ve dalgıçlarla deniz ve sahil bölgesinde arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 5 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalara drone ile de destek veriliyor.

Yiğit'in yüksek şeker hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş