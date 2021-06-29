Düzce'de kaybolan alzaymır hastası mısır tarlasında uyurken bulundu
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Düzce'de kaybolan alzaymır hastası mısır tarlasında uyurken bulundu

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası mısır tarlasında uyurken bulundu
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 83 yaşındaki Halil Kuş'a yaklaşık 30 saatlik arama çalışması sonucu mısır tarlasında ulaşıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 83 yaşındaki Halil Kuş'a yaklaşık 30 saatlik arama çalışması sonucu mısır tarlasında ulaşıldı.

Kuş'un dün sabah saatlerinde evde olmadığını fark eden yakınları, çevredeki tarım arazilerinde yaptıkları aramalardan sonuç alamamaları üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri, yakınlardaki bir okulun güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuş'un sabah mısır tarlasına girdiği ve uzaklaştığı tespit edilmesi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ekipler, yaklaşık 30 saatlik arama çalışması sonucu Kuş'u, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir mısır tarlasında uyurken buldu.

Halil Kuş'un genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası mısır tarlasında uyurken bulundu
Düzce'de kaybolan alzaymır hastası mısır tarlasında uyurken bulundu
Düzce'de kaybolan alzaymır hastası mısır tarlasında uyurken bulundu
Düzce'de kaybolan alzaymır hastası mısır tarlasında uyurken bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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