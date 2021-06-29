Düzce'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor
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Düzce'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah evden çıktıktan sonra haber alınamayan alzaymır hastası Halil Kuş için arama çalışması başlatıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah evden çıktıktan sonra haber alınamayan alzaymır hastası Halil Kuş için arama çalışması başlatıldı.

Kuş'un evde olmadığını fark eden yakınları çevredeki tarım arazilerinde yaptıkları aramada kendisine ulaşamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler, AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ile bölgeye geldi.

Yakınlardaki bir okulun güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine, Kuş'un sabah 05.00 civarında mısır tarlasına girdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.

Kuş'un son görüldüğü alanda çalışma başlatan ekipler henüz bir ize ulaşamadı.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekibin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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