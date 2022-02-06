Düzce'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastası bulundu
Düzce'de kaybolan alzaymır hastası bulunarak ailesine teslim edildi.
DÜZCE (AA) - Düzce'de kaybolan alzaymır hastası bulunarak ailesine teslim edildi.
İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, alzaymır hastası Y.K'nin (81) kaybolduğu ihbarı üzerine arama timiyle çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Esentepe köyü mevkisinde bulunan Y.K, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Durumu iyi olduğu öğrenilen Y.K, yakınlarına teslim edildi.
AA / Ömer Ürer - Güncel