Düzce'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - Haberler
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Düzce'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası bulunarak ailesine teslim edildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kaybolan alzaymır hastası bulunarak ailesine teslim edildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, alzaymır hastası Y.K'nin (81) kaybolduğu ihbarı üzerine arama timiyle çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Esentepe köyü mevkisinde bulunan Y.K, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Durumu iyi olduğu öğrenilen Y.K, yakınlarına teslim edildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Jandarma, Düzce, Güncel, Haber

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