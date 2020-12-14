Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı
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Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı

14.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:35
Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı

DÜZCE'de, Metek kavşağında, 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, Metek kavşağında, 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Metek kavşağında meydana geldi. Mervan Çil yönetimindeki 81 DF 532 plakalı otomobil ile Burak Berkay Gürol yönetimindeki 81 ES 959 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Burak Berkay Gürol'un kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Kazada sürücü Mervan Çil ile aynı araçta bulunan Mehmet Eray Turan ve Zehra Bulan yaralandı. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı
Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı
Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı
Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı
Düzce'de kavşakta kaza: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

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