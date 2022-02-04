Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beyköy beldesinde bulunan 1. OSB 8. Sokak'taki kauçuk fabrikasının üretim bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin çabasına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Dumandan etkilenen işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Düzce'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Ömer Ürer - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Yangın, Düzce, OSB, Güncel, Haber

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