Düzce'de kasım ayında 53 yangına müdahale edildi

Düzce Belediyesince, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kasım ayında 53 yangın olayına müdahale edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle son teknoloji araç gereçlerle donanımlı hale gelen itfaiye teşkilatının birçok alanda vatandaşların hayatlarına dokunduğu belirtildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin kasım ayı itibarıyla 53 yangın olayına müdahale ederken 13 trafik kazasında kurtarma çalışması yaptığı kaydedilerek, "Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kasım ayı içinde 7'si kedi-köpek olmak üzere 16 hayvanı kurtarırken 2 asansörde mahsur kalma ve 2 de kapı açma çalışmaları ile vatandaşlara yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.

İtfaiye Müdürlüğü'ne aynı dönemde 330 çağrının geldiği belirtilen açıklamada, görüşlerine yer verilen İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Yeni itfaiye erlerimizle kadromuzu güçlendireceğiz. Yeni hizmet binamıza da geçtikten sonra çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever