Düzce'de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce'de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı

14.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:30
Düzce'de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı

Düzce'de muhtemel kar yağışı öncesi ekiplerin hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçtiği bildirildi.

Düzce'de muhtemel kar yağışı öncesi ekiplerin hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçtiği bildirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, muhtemel kar yağışı öncesinde 102 kişilik saha personelinin 24 araçlık filosuyla hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, modernize edilen ekipmanlarla tüm olasılıklara karşın 24 saat esasına göre en etkin şekilde karla mücadele edilerek, ekiplerce hizmetlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, 24 araçlık karla mücadele ekibiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Bunun içinde 7 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 3 adet greyder, 14 kepçe ve 102 kişilik saha personeliyle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre beklenen kar için ekipler teyakkuz halinde olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye ekipleri tarafından hem şehir merkezi hem de kent genelinde hazırlıkların tamamlandığını ve karla mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Düzce'nin özellikle buzlanmanın olan bölgelerinde oluşabilecek sorunların minimize edilmesi için gereken hassasiyetle hazırlıkların yapıldığını kaydeden Özlü, "Yağışın başlamasıyla birlikte özellikle kaldırımda kayıp düşmelerin yaşanmaması için 24 saat tuzlama çalışması gerçekleştireceğiz. Gerek kaldırımlarımız gerekse de yol güzergahlarına yönelik modernize edilmiş araçlarımız ve ekiplerimiz sürekli ring halinde çalışmalarını sürdürecekler. Kazasız belasız bir süreç diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Hadise Ajda Pekkan Murat Dalkılıç Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Ankara Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:31:07. #1.15#
title