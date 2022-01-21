Düzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için cadde ve sokaklara 1 ton mama, yiyecek, buğday ve saman bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için cadde ve sokaklara 1 ton mama, yiyecek, buğday ve saman bırakıldı.

Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekipler tarafından, ilçeye bağlı Saçmalıpınar Köyü, Körçeşme mevkisinde farklı noktalarına sokak hayvanları için 1 ton yiyecek, mama, buğday ve saman bırakıldı.

Yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında açlıktan ölmemesi için kentin farklı noktalarına ekipler tarafından yiyecek bırakılmaya devam edilecek.