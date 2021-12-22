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Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara 1 ton mama, yiyecek ve buğday bırakıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara 1 ton mama, yiyecek ve buğday bırakıldı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekipler tarafından kentin farklı noktalarına sokak hayvanları için 1 ton yiyecek, mama ve buğday bırakıldı.

Ayrıca ekipler, Düzce Üniversitesi yerleşkesi, Konuralp ve Küçük Sanayi Sitesi gibi kente uzak bölgelere de "mamamatikler" yerleştirerek sokak hayvanlarının beslenmesine destek veriyor.

Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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