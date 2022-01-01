Karda oyun oynayan yavru karaca kameraya yansıdı - Haberler
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Karda oyun oynayan yavru karaca kameraya yansıdı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yayla evinin önünde karda oyun oynayan karaca yavrusunun halleri cep telefonuyla kayda alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yayla evinin önünde karda oyun oynayan karaca yavrusunun halleri cep telefonuyla kayda alındı.

Gölyaka ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Yanık Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede hidroelektrik santralinde çalışan işçileri taşıyan servis şoförü Murat Demirtaş, yol güzergahındaki yayla evinin önünde karaca yavrusu olduğunu fark etti.

Demirtaş, yanına yaklaştığı karacanın kar üzerinde zıplayarak oyun oynadığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Karda oyun oynayan yavru karaca kameraya yansıdı

Karda oyun oynayan yavru karaca kameraya yansıdı

Karda oyun oynayan yavru karaca kameraya yansıdı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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